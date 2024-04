Na Słowacji doszło do kolejnego ataku niedźwiedzia na człowieka. Poszkodowany mężczyzna jest mocno poturbowany. Został przetransportowany do szpitala z połamanymi żebrami i urazem kręgosłupa. To kolejny taki incydent w ciągu ostatnich kilku dni. Rząd Roberta Ficy chce znacznie złagodzić warunki odstrzału niedźwiedzi, które są prawnie chronione.