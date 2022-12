Benedykt XVI nie żyje. Papież senior miał 95 lat

Benedykt XVI. Najbliższy współpracownik Jana Pawła II

Pochodzący z Niemiec Joseph Ratzinger został wybrany 19 kwietnia 2005 roku na 265. papieża, następcę Jana Pawła II. Przyjął imię Benedykt XVI. Był pierwszym papieżem wybranym w obecnym tysiącleciu i najstarszym biskupem Rzymu od 275 lat.

Reklama

Przed wyborem na Stolicę Piotrową był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Po siedmiu latach i 10 miesiącach pontyfikatu, 11 lutego 2013 roku ogłosił swoją abdykację, miał wówczas niemal 86 lat. Ogłaszając tę decyzję, 11 lutego podkreślał, że jej powodem jest podeszły wiek i utrata sił.

Benedykt XVI zaliczał się go do ścisłej czołówki współczesnych teologów. Kardynał Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W 1978 roku był jednym z głównych zwolenników wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Przez niemal osiem lat pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne i 33 na terenie Włoch. Po raz pierwszy opuścił Włochy w sierpniu 2005 roku, udając się na Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, drugą wizytę zagraniczną złożył w Polsce.

Ojciec Święty opublikował trzy encykliki - "Bóg jest miłością", "W nadziei zbawieni" i "Miłość w prawdzie", cztery adhortacje apostolskie oraz zwołał kilka konsystorzy. Wśród mianowanych przez niego kardynałów było czterech Polaków - arcybiskup Stanisław Dziwisz, arcybiskup Stanisław Ryłko, arcybiskup Kazimierz Nycz i biskup Ignacy Jeż.

Benedykt XVI był najstarszym w chwili wyboru papieżem od 275 lat - miał 78 lat.



Był też pierwszym Niemcem na tym stanowisku od 480 lat, po Hadrianie VI. Benedykt XVI był drugim po papieżu Polaku następcą Piotra, do którego można wysłać wiadomość e-mailem.



Kardynał Ratzinger był poliglotą, oprócz ojczystego języka niemieckiego biegle posługiwał się francuskim, angielskim, hiszpańskim, łacińskim i włoskim, ponadto płynnie czytał w języku starogreckim i biblijnym hebrajskim.

Benedykt XVI. Dzieciństwo i młodość

Zdjęcie Pięcioletni Joseph Ratzinger, przyszły papież. Zdjęcie zrobiono w 1932 r. w Aschau / HO / ERZBISTUM MUENCHEN UND FREISING / AFP / AFP

Joseph Alois Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w miasteczku Marktl am Inn w Bawarii, jako najmłodsze dziecko policjanta Josepha i Marii Ratzingerów, pochodzącej z Południowego Tyrolu.



Dzieciństwo i młodość spędził w Traunstein nieopodal granicy austriackiej. Pod koniec drugiej wojny światowej, w 1945 roku został wcielony jako pomocnik w artylerii przeciwlotniczej. W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium.

Działalność w Niemczech

W 1951 roku Joseph Ratzinger przyjął święcenia kapłańskie. Podczas Soboru Watykańskiego II był teologicznym doradcą kardynała Josefa Fringsa, arcybiskupa Kolonii i przewodniczącego episkopatu RFN.

Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych. Później zajmował ważne stanowiska w Konferencji Biskupów Niemieckich oraz w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie. Arcybiskupem Monachium i Freising został w maju 1977 roku, a w czerwcu tego samego roku otrzymał godność kardynalską.

Benedykt XVI. Profesor, badacz, papież

Jospeph Ratzinger był profesorem dogmatyki. Odegrał istotną rolę w pracach Soboru Watykańskiego II. Opublikował ponad 60 pozycji książkowych. Napisał kilkaset artykułów i rozpraw publikowanych w międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych. W pracach badawczych zajmował się teologią dogmatyczną i fundamentalną. Pisał też prace z zakresu ekumenizmu.



Był laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał kilka doktoratów honorowych, w tym - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Maria SS. Assunta w Rzymie oraz w 2000 roku - Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Joseph Ratzinger pełnił wiele ważnych funkcji. Był między innymi: przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, członkiem Papieskiej Rady do spraw Popierania Chrześcijan oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej. Od 1981 do 2005 roku stał na czele Kongregacji Nauki Wiary.

Przed wyborem na papieża ośmiokrotnie odwiedził Polskę. W maju 2006 roku, już jako głowa Kościoła rzymskokatolickiego odbył podróż apostolską do naszego kraju. Odwiedził wówczas Warszawę, miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II: Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków oraz Oświęcim.