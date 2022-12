Zaznaczył, że do początku roku miał jeszcze kontakt listowny z Benedyktem, który jednak nie odpowiedział na list z okazji swoich urodzin w kwietniu.

"Wydarzenia": Franciszek mógł udzielić ostatniego namaszczenia

W środę w ciągu dnia Papież Franciszek udał się z wizytą do Benedykta XVI. Odwiedził go w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Jak nieoficjalnie ustaliły "Wydarzenia" Polsatu, mogło mieć to związek z udzieleniem mu ostatniego namaszczenia.

Amerykański watykanista Edward Pentin - powołując się na anonimowe źródło - podał, że Benedykt XVI cierpi na niewydolności nerek, która pogorszyła się w ciągu ostatnich kilku godzin.

Źródło w Watykanie poinformowało "Register", że 95-letni papież emeryt około półtora miesiąca temu miał modyfikację swojego "rozrusznika serca, aby uregulować jego bicie". Podkreślono, że nie ma to związku z niewydolnością nerek.

Portal skontaktował się z osobistym sekretarzem Benedykta, arcybiskupem Georgiem Gänsweinem, w celu uzyskania komentarza, ale jeszcze nie odpowiedział.

W ostatnich latach duchowny stał się zauważalnie bardzo słaby i niezdolny do wyraźnego mówienia. Jednak arcybiskup Gänswein i goście papieża seniora zapewniali o jego sprawności umysłowej oraz stosunkowo dobrym zdrowiu.