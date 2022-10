Nowe zdjęcie emerytowanego papieża Benedykta XVI pojawiło się w sieci kilka dni temu.

Benedykt XVI. Nowe zdjęcie papieża

Na Twitterze opublikował je ksiądz Maurice Agbaw-Ebai z Seminarium świętego Jana Chrzciciela w Bostonie w USA. Agbaw-Ebai odwiedził Benedykta XVI i zrobił sobie z nim pamiątkowe zdjęcie z tego ważnego dla niego spotkania.

Na zdjęciu widać, że emerytowany Ojciec Święty mocno posunął się w latach. Szczególną uwagę zwraca też sylwetka Benedykta XVI, który bardzo schudł.

Niepokojące zdjęcie Benedykta XVI. Wierni życzą mu zdrowia

Od publikacji zdjęcia z papieżem-emerytem minęła chwila, a pod wpisem księdza Maurice'a pojawiły się pierwsze komentarze. Większość z nich świadczy o dużym zaniepokojeniu wiernych zdrowiem Benedykta XVI, a zwłaszcza jego wagą.

Internauci życzyli Ojcu Świętemu "dużo zdrowia". Pytali też o to, czy walczy on z jakąś chorobą.

Pytania o stan zdrowia Benedykta XVI nie są bezpodstawne. 95-letni duchowny od kilku lat zmaga się z postępującym paraliżem, co znacznie odbiło się na jego zdrowiu.

Benedykt XVI. Papież emeryt w Watykanie

Kardynał Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn w Bawarii. Jak większość niemieckich dzieci w czasach nazizmu został wcielony do Hitlerjugend - trafił do służby pomocniczej obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 roku wcielony został do Wehrmachtu. Pod koniec wojny był internowany w amerykańskim obozie dla jeńców wojennych. Zwolniony w lipcu 1945 roku, wstąpił razem ze starszym bratem Georgiem do monachijskiego seminarium.

Mianowany w 1977 roku arcybiskupem Monachium i Fryzyngi oraz kardynałem, po czterech latach został wezwany przez Jana Pawła II do Rzymu. 25 listopada 1981 roku otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary.



Joseph Ratzinger został papieżem w 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. Kierował Stolicą Apostolską przez osiem lat, kiedy 2013 roku zdecydował ustąpić z urzędu . Wówczas zastąpił go Jorge Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.