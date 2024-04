"Ogromna pokojowa demonstracja społeczeństwa obywatelskiego przeciwko 'ustawie rosyjskiej'. Specnaz z armatkami wodnymi i gazem łzawiącym jest gotowy, by wkroczyć do akcji przeciwko cywilom, broniącym swojej europejskiej przyszłości. Trwają aresztowania. Gruzja nie podda się resowietyzacji" - napisała na X prezydent Salome Zurabiszwili.

Gruzja. Procedują kontrowersyjną ustawę. Rosja zadowolona

Ponadto komentatorzy podkreślają "kuriozalność" zachowania premiera Gruzji Iraklego Kobachidzego. Broniąc prawa o "przejrzystości wpływów zagranicznych" wezwał on do publicznej debaty w telewizji ambasadorów USA i krajów UE. Ponadto zarzucił im, że próbują "wypełniać funkcję gruzińskich ustawodawców".

Gruzja. Bójka w parlamencie. Powodem "rosyjska ustawa"

Przedstawiciele USA, UE, ONZ wyrazili zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą i zaapelowali do władz Gruzji o wycofanie się z projektu, który w ubiegłym roku po masowych protestach został odwołany. Zwracają m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 roku otrzymała status kandydata do UE.