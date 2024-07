Rosyjski sędzia Andrei Mineyev powiedział, że czas, który Gershkovich do tej pory spędził w więzieniu - prawie 16 miesięcy - będzie wliczany do nałożonej kary. Dodatkowo nakazał zniszczenie telefonu komórkowego dziennikarza i jego notesu.

Evan Gershkovich skazany. "Haniebny proces"

"Ten haniebny, pozorny wyrok zapadł po tym, jak Evan spędził 478 dni w więzieniu, bezprawnie przetrzymywany z dala od rodziny i przyjaciół, pozbawiony możliwości bycia dziennikarzem, a wszystko to za wykonywanie swojej pracy" - napisano w oświadczeniu "Wall Street Journal" po ogłoszeniu wyroku. Gazeta zapewniła, że zrobi wszystko, by reporter mógł wrócić do kraju. "Dziennikarstwo nie jest przestępstwem i nie spoczniemy, dopóki nie zostanie zwolniony. To musi się teraz skończyć" - dodano.