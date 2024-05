Mężczyzna miał wcześniej stacjonować w Korei Południowej . Do Rosji udał się samodzielnie w celach "podróżniczych".

Amerykański żołnierz zatrzymany w Rosji. Miał okraść kobietę

Do zatrzymania sierżanta miało dojść 2 maja. Obecnie przebywa on w areszcie , w którym czeka na proces.

Portal CNN również powołujący się na amerykańskich urzędników podał, że ambasada USA w Moskwie zwróciła się o dostęp konsulatu do żołnierza i poinformowała jego rodzinę o zatrzymaniu.

Na razie amerykańskie wojsko nie odniosło się do sprawy.

Amerykanie zatrzymani w Rosji. USA o bezprawnych działaniach

Nie jest to pierwszy Amerykanin zatrzymany na terenie Rosji. Do zatrzymanych obywateli USA należy m.in. reporter "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, który trafił do aresztu w marcu ubiegłego roku.