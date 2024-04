Według prokuratury 32-letni obecnie Dalke skontaktował się w 2022 roku drogą mailową z osobą, która - jak przypuszczał - pracowała dla rosyjskiego rządu. W tych rozmowach tłumaczył, że do ujawnienia tajemnic państwowych skłoniły go m.in. "chęć doprowadzenia do zmian" i "zrównoważenia sytuacji na świecie" - czytamy na portalu CNN.