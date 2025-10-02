Akcja służb na lotnisku. W Nowym Jorku zderzyły się samoloty
Dwa samoloty zderzyły się podczas kołowania na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. W wyniku uderzenia doszło do oderwania skrzydła jednej z maszyn. Poszkodowany pasażer został prewencyjnie przewieziony do pobliskiego szpitala - poinformował rzecznik portu lotniczego. "The Daily Mail" łączy wypadek z redukcją etatów kontrolerów lotniczych w USA.
W skrócie
- Dwa samoloty pasażerskie CRJ-900 zderzyły się podczas kołowania na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku, co spowodowało oderwanie skrzydła jednej z maszyn.
- W wyniku incydentu jedna osoba została lekko ranna i przewieziona do szpitala, a pasażerowie zostali ewakuowani i odesłani autobusami do terminalu.
- Wypadek powiązano z redukcją etatów kontrolerów lotniczych w USA, co zwiększa ryzyko tego typu zdarzeń na dużych lotniskach.
Regionalne samoloty CRJ-900 linii Canadianair, należące do Endeavor Air, zderzyły się w środę wieczorem czasu lokalnego na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku.
W wyniku wypadku w jednej z maszyn oderwało się skrzydło. Do groźnej "stłuczki" doszło podczas kołowania.
Nowy Jork. Jedna osoba ranna po zderzeniu samolotów na płycie lotniska
- Jedna osoba na pokładzie jednego z samolotów odniosła obrażenia niezagrażające życiu i została prewencyjnie przewieziona do szpitala - relacjonował rzecznik lotniska LaGuardia.
Do akcji ratunkowej na płycie nowojorskiego lotniska zaangażowano służby: lokalną policję i straż pożarną. W sieci pojawiło się nagranie uczestnika tych wydarzeń.
- Pasażerowie zostali wysadzeni na drodze kołowania i przewiezieni autobusami z powrotem do Terminalu C - mówił rzecznik lotniska LaGuardia.
W obu przypadkach pasażerowie otrzymają rezerwacje na lot w nowym terminie. Wypadek na płycie nie wpłynął na pracę reszty lotniska, a loty odbyły się o czasie.
Stany Zjednoczone. Redukcja etatów w ruchu lotniczym
Portal dziennika "The Daily Mail" łączy wypadek samolotów z fatalną sytuacją kadrową i redukcją etatów kontrolerów lotniczych w Stanach Zjednoczonych.
W ramach redukcji zlikwidowano również kilka stanowisk zajmujących się mapowaniem przeszkód lotniczych (wieżowców, linii energetycznych) - podał informator z Federalnej Administracji Lotnictwa.
Powoduje to większe zagrożenie w rozległych obszarach miejskich, takich jak Nowy Jork czy Chicago.
Źródło: "The Daily Mail"