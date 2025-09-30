Poważny incydent po starcie niemieckiego samolotu. Piloci podnieśli alarm

W skrócie Do wystrzału materiałów pirotechnicznych doszło chwilę po starcie samolotu z lotniska w Celle.

Incydent nie spowodował uszkodzeń, ale wywołał natychmiastową reakcję pilotów oraz wszczęcie śledztwa z udziałem policji i Bundeswehry.

W ostatnim czasie nad Niemcami odnotowano także pojawienie się nieznanych dronów, a władze zapowiadają wzmocnienie działań ochronnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemiecki "Der Spiegel" podał, że w zeszłym tygodniu doszło do ostrzelania samolotu transportowego C-130 Bundeswehry. Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 12:00 w Celle w Dolnej Saksonii. Według dziennikarzy chwilę po starcie z lotniska nieznani sprawcy wystrzelili w kierunku maszyny materiały pirotechniczne.

Niemcy. Poważny incydent z samolotem Bundeswehry. Trwa śledztwo

Jak przekazano, maszyna nie została trafiona, ale piloci natychmiast zaalarmowali wieżę kontrolną. Niemieckie służby - w tym Bundeswehra - wszczęły dochodzenie w tej sprawie.

Zobacz również: Polska Ukrainiec poszukiwany w sprawie wysadzenia Nord Stream zatrzymany w Polsce Karolina Głodowska

Według nieoficjalnych ustaleń "Der Spiegel" w kierunku samolotu mógł zostać wystrzelony fajerwerk. Informacje o incydencie potwierdziła magazynowi lokalna policja.

Niemieccy funkcjonariusze poinformowali jednocześnie, że teren wokół lotniska został przeszukany z wykorzystaniem psa tropiącego specjalizującego się w znajdowaniu materiałów wybuchowych.

Nieznane drony nad niemieckim landem. Władze zapowiadają działania

Wcześniej - jak informowały niemieckie media - doszło również do incydentu z udziałem nieznanych dronów, które pojawiły się nad graniczącym z Danią landem Szlezwik-Holsztyn. Jak informowała tamtejsza policja, do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek.

W odpowiedzi lokalne władze zapowiedziały wzmocnienie obrony antydronowej we współpracy z innymi północnoniemieckimi landami oraz rządem federalnym. Minister spraw wewnętrznych landu, Sabine Sütterlin-Waack, oświadczyła, że "każde podejrzenie o szpiegostwo i sabotaż w tej sprawie jest badane, a władze pozostają bardzo czujne".

Niemieckie media przypominają, że już wcześniej w tym miesiącu policja przeszukała statek towarowy na Kanale Kilońskim pod zarzutem wykorzystywania go do wypuszczania dronów szpiegowskich.

"Polityczny WF": Wielka cisza na Radzie Ministrów i "wszystkie oczy" na Tuska INTERIA.PL