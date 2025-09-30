Samolot zawrócony na lotnisko w Warszawie. Na pokładzie 150 pasażerów

Samolot linii WizzAir, który miał lecieć z Warszawy do Barcelony, został zawrócony do stolicy - potwierdziła Interia. Do zdarzenia doszło przed godz. 6 rano. Przyczyną, według ustaleń mediów, miała być usterka techniczna maszyny.

Samolot WizzAir został zawrócony do Warszawy
Samolot WizzAir został zawrócony do WarszawyAleksander Kalka / NurPhotoAFP

Samolot linii WizzAir przed godz. 6 musiał zawrócić na lotnisko im. Chopina w Warszawie - potwierdziła Interia w informacji lotniskowej portu. Maszyna miała lecieć do Barcelony.

Start Airbusa A321neo zaplanowany był na godz. 5:35.

Warszawa: Samolot zawrócony na lotnisko im. Chopina. Na pokładzie 150 osób

Z danych na stronie internetowej lotniska im. Chopina wynika, że maszyna nie poleciała do portu docelowego. Interia dowiedziała się, że została zawrócona tuż po starcie.

Z informacji RMF FM wynika, że przyczyną zawrócenia samolotu, lecącego do Barcelony, miała być "usterka techniczna".

Na pokładzie samolotu znajdować się miało 150 pasażerów. Maszyna miała bezpiecznie wylądować w stolicy.

Na lotnisku miał zostać również wprowadzony najniższy stopień zagrożenia tzw. gotowość lokalna. Procedurę odwołano przed godz. 7.

    Awaryjna lądowanie na Okęciu. Problemy maszyny LOT-u

    W lipcu z powodu sygnału o możliwej usterce lecący do Bułgarii samolot linii LOT musiał awaryjnie lądować na lotnisku im. Chopina.

    Embraer 175 musiał zawrócić i - w asyście służb - wylądował na lotnisku.

    - W kokpicie pojawił się komunikat o potencjalnej usterce systemu hamulcowego. W związku z brakiem obsługi technicznej w Sofii, kapitan podjął decyzję o powrocie do Warszawy - opowiadał wówczas rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski.

