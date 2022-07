Do nietypowych zdarzeń dochodzi w mieście Yamaguchi na południowym zachodzie wyspy Honsiu w Japonii. Policja od kilku tygodniu odnotowuje niepokojące zgłoszenia. Na ich podstawie wynika, że małpy włamują się do domów, gdzie atakują ich mieszkańców.

Władze: Za atakami może stać kilka osobników

Jak podaje CNN, od 8 lipca odnotowano 45 osób rannych przez makaki, zwane też małpami japońskimi. Informacje o atakach potwierdza Yoshitaka Morishige, urzędnik z departamentu ochrony prefektury Yamaguchi.

Początkowo administracja i służby sądziły, że ataki były dziełem tego samego zwierzęcia. Teraz władze przypuszczają, że za włamania odpowiedzialne jest kilka osobników, lecz wciąż nie są w stanie tego potwierdzić.

Sprawę ustalenia, ile małp dopuszcza się ataków na ludzi, utrudnia fakt, że świadkowie w różny sposób opisują widziane w domach zwierzęta, ponieważ ich wielkość oraz maść zależy od percepcji osoby, która zeznaje.

Zwierzęta drapią i gryzą

Liczba potwierdzonych przypadków włamań zwierząt do domów wzrosła ponad dwukrotnie w niecały tydzień. Morishige powiedział, że ofiary to zarówno małe dzieci, osoby dorosłe, jak i starsze.

- Usłyszałem płacz na parterze, więc zszedłem szybko na dół (...) Wtedy zobaczyłem małpę pochylającą się nad moim dzieckiem - relacjonował gazecie "Mainichi Shimbun" jeden z mieszkańców miasta.

- Najczęściej zwierzęta ranią ręce i nogi oraz pogryzą w szyję i brzuch. Na szczęście nikt nie zgłosił żadnych poważnych obrażeń - powiedział CNN Masato Saito, urzędnik z ratusza miasta Yamaguchi.

Ataki skłoniły policję do zastawiania pułapek i wzmożenia patroli. Mimo wszystko jakiekolwiek dotychczasowe próby schwytania małp kończą się fiaskiem. Od niedzieli funkcjonariusze zostali wyposażeni w pistolety ze środkami usypiającymi.

Makaki japońskie - od dawna koegzystują z ludźmi

Makaki japońskie, zwane niekiedy także małpami śnieżnymi, to gatunek, który tradycyjnie występuje na górskich terenach Japonii. Zwierzę jest także częstym bohaterem narodowej sztuki i mitologii.

- Makaki japońskie koegzystują z ludźmi od dawna - Japonia to bardzo górzysty kraj. Ludzie żyją tu w pobliżu gór, czyli tam, gdzie żyją makaki. Małpom łatwo więc dostawać się w rejony skupisk ludzkich - powiedziała CNN Mieko Kiyono, ekspertka ds. fauny i flory oraz profesorka na Uniwersytecie w Kobe.

Przyrodniczka dodała, że makaki funkcjonują w grupach, lecz samice opuszczają stada, by żyć same przez pewien czas. Oznacza to, że małpa lub małpy odpowiedzialne za terroryzowanie mieszkańców najprawdopodobniej są osobnikami płci męskiej.

Kiyono zaznaczyła, że tego rodzaju ataki stają się z biegiem lat coraz bardziej powszechne, ponieważ dzięki wysiłkom na rzecz ochrony gatunków odradza się mniej liczna dotychczas populacja makaków.