- Te kraje, które straciły te terytoria, to przede wszystkim Polska. Śnią, by je odzyskać - powiedział Władimir Putin, mówiąc o głównym zagrożeniu dla zachodniej części Ukrainy. - Ludzie, którzy tam żyją, wielu w każdym razie, wiem to na pewno, na 100 procent, oni chcą wrócić do swojej historycznej ojczyzny - podkreślał. Zwrócił też uwagę, że to właśnie Rosja mogła być "gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy".