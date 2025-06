PKW informuje, że łącznie oddano 176 głosów, z czego 172 były ważne. Trzaskowskiego wskazało 105 uprawnionych do głosowania, a Nawrockiego - 67.

Błąd oszacowania wyniku kandydata to plus/minus cztery punkty procentowe. Oznacza to, że różnica jest zbyt mała, by wskazać jednoznacznego zwycięzcę.