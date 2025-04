Według doniesień dziennika "The Washington Post" Elon Musk niebawem planuje ustąpić ze stanowiska szefa Departamentu Efektywności Rządu ( DOGE ). Miliarder ma być sfrustrowany nieustanną krytyką, która spada na niego ze strony środowisk lewicowych.

Jak podał dziennik, powołując się na nieoficjalne źródło, Musk wierzy, że jego odejście nie zaszkodzi reformom w Białym Domu . Mimo to podkreślono, że sytuacja może świadczyć o jego słabnących wpływach w administracji prezydenta Donalda Trumpa .

Z kolei "The New York Times" informował w ostatnim czasie, że jeden z komisarzy w administracji Donalda Trumpa został zastąpiony po tym, jak sekretarz skarbu Scott Bessent sprzeciwił się kandydatowi wyznaczonemu przez Elona Muska na to stanowisko.