Na tych terenach prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami do 30 mm i porywy wiatru do maksymalnie 75 km/h. Możliwe będą też opady gradu.

Wydane przez Instytut ostrzeżenie obowiązuje w zależności od obszaru do wtorkowego wieczora lub do nocy z wtorku na środę.

Na wschodzie Polski występują przelotne opady i lokalne burze. Towarzyszą im ulewne opady deszczu do ok. 25 mm, grad o średnicy szacunkowo do 3 - 4 cm, niewykluczone są również porywy wiatru do około 65 km/h - podał późnym popołudniem w środę IMGW.