Prawda jest taka, że nawet jeśli duopol rozpada się na poziomie partyjnym - a widać to w rozdrobnieniu głosów, które trafiły do 13 startujących, w tym do antydemokratycznych buntowników - to na poziomie społecznym i politycznym jeszcze bardziej się wzmocnił. Dogrywka głosowania w wyborach prezydenckich będzie odbiciem pękniętej na pół Polski. Już bez niuansów.