- Można jedynie dokonać ponownych oględzin kart do głosowania we wskazanych komisjach, jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowości - Krzysztof Wiak. W sieci błyskawicznie pojawiły się pierwsze komentarze.

" Przebierańcy i uzurpatorzy z pogardą do obywateli i lekceważąc przepisy Konstytucji wydali oświadczenie, że wybory były ważne. To oświadczenie nie jest orzeczeniem SN i nie może być podstawą jakichkolwiek działań, a już w szczególności działań Marszałka Sejmu" - napisał w sieci Roman Giertych. Poseł KO oraz mecenas był jednym z twórców wzorów protestów wyborczych, które zasypały skrzynkę Sądu Najwyższego.

"Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Sytuacja jest jasna: 6 sierpnia marszałek Szymon Hołownia odbierze przysięgę od nowo wybranego prezydenta, Karola Nawrockiego. To nie oznacza, że nie należy sprawdzić tych komisji, w których pojawiły się nieprawidłowości. Trzeba to zrobić, bo wymaga tego zaufanie społeczne do procesu wyborczego i instytucji państwa. To, czego robić nie wolno to siać niepokój w sprawie rzekomych fałszerstw, które nie były niczym poparte, podsycać nastroje i dzielić ludzi dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych" - ocenił europoseł Michał Kobosko.