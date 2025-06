Słowa prok. Adamiak oznaczają, że potwierdziły się wcześniejsze doniesienia portalu "Gazety Wyborczej" na temat powołania wspomnianego zespołu. "W środę Bodnar w piśmie złożonym do Sądu Najwyższego domagał się przeprowadzenia oględzin kart do głosowania w 1472 obwodowych komisjach wyborczych. To komisje, które w swojej analizie uwzględnił dr Krzysztof Kontek, związany z SGH badacz anomalii" - czytamy w artykule.