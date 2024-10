Z sondażu United Surveys przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn ruszyłoby 56 proc. ankietowanych Polek i Polaków.

Sondaż. Na kogo głosowaliby wyborcy? PiS na podium, ale nie prowadzi

W badaniu zapytano również, "na które ugrupowanie zagłosował(b)y Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?". Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,6 proc. głosów - to więcej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w dniach 11 - 13 października.

Sondaż. Ekspert ma rozwiązanie. Na kłopoty PiS może zaradzić wygrana Trumpa

- Platforma Obywatelska umacnia swoją pozycję, ale dzieje się to oczywiście kosztem koalicjantów, szczególnie Trzeciej Drogi - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską. Wskazał też, że największym problemem dla PiS jest obecnie "brak jasnej koncepcji pozyskiwania nowych wyborców" i w najbliższym czasie - w jego ocenie - partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma szans na powrót do władzy.

Prof. Chwedoruk wskazał jednak, co mogłoby poprawić notowania PiS - byłaby to wygrana Donalda Trumpa w zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. - Jego wybór dałby większą szansę na powrót PiS do rządzenia. Ułatwiłoby to funkcjonowanie partii, odwołując się do mitu Ameryki - mówił.