W czwartek Wirtualna Polska opublikowała nowe szczegóły w sprawie głośnej ustawki pseudokibiców Lechii Gdańsk i Lecha Poznań z 25 października 2009 r., w której miał uczestniczyć również kandydat na prezydenta wspierany przez PiS - Karol Nawrocki . Z ustaleń portalu wynika, że jej uczestnicy popełnili łącznie co najmniej 135 przestępstw .

Portal Wirtualna Polska ustalił, że chodzi o bójkę pomiędzy pseudokibicami Lechii Gdańsk i Lecha Poznań z 2009 r., do której doszło w okolicy Gdańska. Wówczas po stronie pseudokibiców "Kolejorza" bili się m.in. Mirosław O. ps. "Olaf" i Przemysław Ż. ps. "Żaba", którzy zostali później skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawkami i handlem narkotykami. Starcie miało trwać sześć i pół minuty.

Po drugiej stronie znalazł się m.in. Olgierd L. aresztowany za m.in. podżeganie do podpalenia, handel bronią i podżeganie do pobicia, czy Daniel U. ps. "Dzidek" nieprawomocnie skazany w 2023 r. na 15 lat więzienia za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie. "Nasi rozmówcy przypominają, że 'Dzidek' trenował boks w sali Stoczniowca, czyli tej samej, w której robił to Karol Nawrocki" - dodaje portal.