O kibicowskich ustawkach zrobiło się głośno po rozmowie Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem. Polityk Konfederacji pytał kandydata popieranego przez PiS m.in. o jego dzieciństwo i młodość. - Większe emocje są w trakcie walki bokserskiej czy w czasie ustawki kibiców? - dopytywał Mentzen. Zapytany, co nazywa ustawką, wyjaśnił: "Na przykład jak w lesie spotykają się kibice jednej drużyny i drugiej drużyny i ze sobą walczą". Jak wskazał, łączą go z Nawrockim wspólni znajomi, którzy opowiedzieli mu, że Nawrocki swego czasu walczył "70 na 70".

Interia ustaliła nieoficjalnie, o jakim zdarzeniu mógł mówić Mentzen. Jedno z naszych źródeł podało, że do starcia doszło w 2009 roku. Inne źródło przekazało, że w 2014 roku miał miejsce "rewanż" i to właśnie w nim Nawrocki miał brać udział.

Karol Nawrocki a ustawki. Mówił o "szlachetnych walkach"

Karol Nawrocki w rozmowie z politykiem Konfederacji wprost nie odniósł się do walk w ustawkach, mówiąc: W różnych modułach, zawsze sportowych szlachetnych walk występowałem. - Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko, bo ten sport, jak każdy sport wymaga oczywiście i determinacji i tego, żeby być do takich walk przygotowanym, ale lubiłem aktywność sportową, lubię dalej, cały czas trenuję - dodał.

Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu Nawrockiego, odniósł się do tematu ustawek na konferencji prasowej.

- Wszystko, co w tej sprawie Karol Nawrocki miał do powiedzenia, powiedział wczoraj. Nie wstydzi się tego, że miał taki epizod. Nie kłamie, jak inni kandydaci, którzy co chwilę zmieniają zdanie i zapominają o pewnych kwestiach. I na spotkaniu z panem Sławomirem Mentzenem odniósł się do tego - powiedział szef sztabu Nawrockiego.

Karol Nawrocki a ustawki. "Na elektorat PiS to w ogólnie nie wpłynie"

Jak temat ustawek może wpłynąć na zachowania wyborców? - Twarde elektoraty są tak silnie związane ze swoimi kandydatami, że to, co jeszcze kiedyś mogłoby dyskwalifikować kandydata, dziś nie ma już wielkiego znaczenia. To że się części wyborców coś nie podoba, to nie znaczy, że przerzucą swój głos - mówi w rozmowie z Interią prof. Szymon Ossowski z UAM w Poznaniu.

- Teoretycznie wydaje się, że coś takiego może wpłynąć na centrowych wyborców, którzy się wahają. Na elektorat PiS to w ogóle nie wpłynie. Co więcej, część elektoratu Mentzena czy Brauna, może uznać, że silny facet, który uczestniczył w ustawce, to ich kandydat. Dla środowiska kibiców to może być zaleta. Kult siły do wielu przemawia - uważa politolog.

Jak wskazuje, ta sytuacja może zmobilizować tych, którzy w 2023 roku poszli głosować na koalicję dziś rządzącą, a w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie głosowali. - Dla nich to może być jeden z argumentów mobilizacyjnych formułowany przez sztabowców PO - konkluduje.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie przyniosła rozstrzygnięcia. Konieczne jest zatem ponowne głosowanie, które odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie walki o fotel prezydencki zmierzą się Rafał Trzaskowski (kandydat KO) i Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Zapoznaj się ze szczegółami głosowania w drugiej turze.

Najnowsze informacje o wynikach i przebiegu głosowania publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

Współpraca: ŁSz

