Politycy Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński i Konrad Frysztak zorganizowali w Sejmie konferencję, podczas której wzywali Karola Nawrockiego do poddania się badaniu "wykrywaczem kłamstw" .

- Urządzenie Lafayette LX5000 jest gotowe do pracy - dodał poseł KO, wskazując na ustawiony obok siebie sprzęt.

- Test prawdy dla pana, panie Karolu, pozostaje otwarty. Jesteśmy do pana dyspozycji. Prosimy usiąść na tym krześle, podłączyć sensory, my się tym zajmiemy. Profesjonalne badanie redukuje skalę kłamstwa praktycznie do zera - wskazywał Zembaczyński.