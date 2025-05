- Wszystko, co w tej sprawie Karol Nawrocki miał do powiedzenia, powiedział wczoraj. Nie wstydzi się tego, że miał taki epizod. Nie kłamie, jak inni kandydaci, którzy co chwilę zmieniają zdanie i zapominają o pewnych kwestiach. I na spotkaniu z panem Sławomirem Mentzenem odniósł się do tego - powiedział szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker w piątek na konferencji prasowej, przypominając, że Nawrocki był wieloletnim bokserem. - (Nawrocki) uprawiał boks, uprawiał sport walki, i miał taki epizod - dodał Szefernaker.

Podczas transmitowanej w czwartek na żywo na kanale YouTube rozmowy Nawrocki odpowiadał na pytania Sławomira Mentzena. Mentzen powiedział m.in., że Nawrocki byłby w stanie przekonać do siebie młodych ludzi, gdyby opowiedział o swoich doświadczeniach jako kibic. Podkreślił, że łączą go z Nawrockim wspólni znajomi, którzy opowiedzieli mu, jak Nawrocki swego czasu walczył "70 na 70".

Nawrocki odpowiedział, że lubił i lubi "aktywność sportową" i cały czas trenuje. - Te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta - odpowiedział Nawrocki. Nie odniósł się wprost do bójek kibiców przeciwnych drużyn tzw. ustawek.

Szefernaker wskazał na piątkowej konferencji, że w tzw. ustawce w młodości brał też udział Donald Tusk. - Donald Tusk sam mówił, że brał udział w takich wydarzeniach organizowanych przez kibiców - powiedział. Przypomniał też wypowiedź Tuska na ten temat. " 'Każdy w młodości miał jakieś szalone epizody i tak powinno być. Jeśli ktoś nie zrobił w młodości czegoś, czego później trochę się wstydzi, to nie jest pełnokrwistym człowiekiem' (...). To wypowiedź Donalda Tuska, pytanego o udział w ustawkach - powiedział Szefernaker.

Zdaniem rzeczniczki Nawrockiego, sztab kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego prowadzi negatywną kampanię i jest "w kompletnej desperacji". - Tego typu rewelacji przepełnionych różnego rodzaju fake newsami, czy kłamstwami będzie mnóstwo. Ich kampania na tym polega. Oni nie mają nic do zaoferowania Polakom. I to jest najstraszniejsze - oceniła Wierzbicki.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślał w czwartek, że zorganizowane bójki kibiców, tzw. ustawki to przestępstwa. " Zapytajcie rannych policjantów, czy kibolskie ustawki to sport... Nawrockiemu bardzo mylą się moralne drogowskazy" - napisał na portlau X. - Kandydat na prezydenta, który w taki sposób relatywizuje różne działania, czy usprawiedliwia, daje fatalny przykład - ocenił później na konferencji w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie).

O sprawę tzw. ustawek pytany był w czwartek również premier Donald Tusk w TVN24. - Zapraszajcie pana Karola Nawrockiego. Zapytajcie publicznie o ustawkę z kibicami Odry Opole i o jego działania, czy to była szlachetna walka . Niech spróbuje odpowiedzieć, patrząc wam w oczy, na czym polegała, jak to było, "aktywizacja sportowa" - odpowiedział premier.

W czerwcu 2020 r. były prezes PZPN Michał Listkiewicz w rozmowie z Przeglądem Sportowym przywołał spotkanie przed mistrzostwami Europy 2008 w Tychach, w którym uczestniczył m.in. Donald Tusk i asystent selekcjonera Leo Beenhakkera Bogusław "Bobo" Kaczmarek. Kaczmarek miał - według relacji Listkiewicza - zapytać: "Pamiętasz, Donald, tamte derby Arka - Lechia? Jak wpadliśmy, to kibice Arki spie*** ze swojej górki!". Były szef PZPN powiedział wtedy w wywiadzie: "Tusk, wtedy przecież urzędujący premier, mówi do mnie: 'Panie Michale, w trzy minuty górka z żółto-niebieskiej zrobiła się biało-zielona! Kibice Arki stali w wodzie po kolana i mogli wyjść dopiero wtedy, gdy im na to pozwoliliśmy!'. Odpowiedziałem: 'Panie premierze, to trochę chuligański czyn'. A Tusk wytłumaczył: 'Wie pan, każdy w młodości miał jakieś szalone epizody! I tak powinno być. Jeśli ktoś nie zrobił w młodości czegoś, czego później trochę się wstydzi, to nie jest pełnokrwistym człowiekiem'. Przyznałem mu rację" - powiedział w wywiadzie Listkiewicz.