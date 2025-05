W bójce, eufemistycznie nazywanej "przeciąganiem liny" spotkało się wówczas 73 zwolenników Lechii z 73 kibicami Lecha. Miał to być rewanż, na który kibice Lecha czekali "dość długo". Po dwóch minutach "zawody" się skończyły - wygrali kibice Lecha.

To właśnie do tego zdarzenia nawiązał Sławomir Mentzen w trakcie rozmowy z kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim.

Mentzen pytał swojego gościa, czy brał on udział w tzw. ustawkach, czyli planowanych bójkach między grupami kibiców.

Kandydat na prezydenta nie chciał odpowiedzieć wprost, wskazując, że jest bokserem i sportowa walka nie jest mu obca. - Jeśli chodzi o formę szlachetnej, męskiej walki wręcz, to w moim życiu tego było dużo, to jest rzecz naturalna - stwierdził Nawrocki.

- Większe emocje są w trakcie walki bokserskiej czy w czasie ustawki kibiców? - dopytywał Mentzen. Zapytany, co nazywa ustawką, wyjaśnił: "Na przykład jak w lesie spotykają się kibice jednej drużyny i drugiej drużyny i ze sobą walczą".

- Pan walczył w takiej siedemdziesięciu na siedemdziesięciu, pamiętam, z tego co mi ludzie mówili, a mamy trochę wspólnych znajomych - powiedział polityk Konfederacji. Zaznaczył przy tym, że jemu to imponuje. - Uważam, że to jest coś, czym pan powinien się pochwalić, bo mało który prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije - dodał.