Jak twierdzi Sandu , walcząca z rosyjską agresją Ukraina pozostaje obecnie "tarczą" Mołdawii . Stąd władze w Kiszyniowie mają moralny obowiązek nie dopuścić do tego, by Mołdawia została użyta przeciwko Ukrainie .

- Widzieliśmy tę bezprecedensową ingerencję w zeszłym roku i jest całkiem oczywiste, że w tym roku Rosja również będzie próbowała wpłynąć na wynik wyborów. Kreml stawia na to, by zmienić przywództwo kraju na takie, które może kontrolować. I nie chodzi tylko o Mołdawię , bo w interesie Rosji jest teraz Ukraina . Jeśli Kreml przejmie kontrolę nad władzą, użyje Mołdawii przeciwko Ukrainie - tłumaczyła polityk.

Jak dodała polityk, w trosce o bezpieczeństwo obywateli, a także po to, by nie komplikować sytuacji w Ukrainie, nie powinno do tego dojść. - Mamy moralny obowiązek, by pozostać po właściwej stronie, by pozostać przyjaznym krajem - podsumowała Sandu.