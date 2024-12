- Dużo czasu zabrało nam dokładnie zanalizowanie, co robić z werdyktami SN, szczególnie wtedy, kiedy w SN orzekają ci, którzy według polskiego prawa, konstytucji nie powinni tam zasiadać - powiedział premier.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że, tak jak ustaliła Państwowa Komisja Wyborcza , cała izba SN, która podejmowała decyzję w sprawie subwencji, jest wadliwa. Do tego została wadliwie powołana - dodał. Tusk zaznaczył, że "ciągle jesteśmy świadkami łamania praw poprzez działania tego typu instytucji".

Tusk o propozycji Hołowni: Popieram ją. Mam nadzieję, że przekona prezydenta

- Wydaje się, że to jest cenny pomysł i cenna inicjatywa, aby incydentalnie zrobić taką ustawę. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia przekona do tego pana prezydenta Andrzeja Dudę - powiedział premier. - Ja jestem OK z tym, z tą ideą - dodał.