W 2009 roku 26-letni Karol Nawrocki rozpoczyna pracę w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej . Jak sam twierdzi, wówczas po raz pierwszy otrzymał dostęp do informacji niejawnych. By tak się stało, musiał przejść postępowanie sprawdzające.

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych w Polsce takie postępowania prowadzą dwie instytucje. Jeśli praca danej osoby dotyczy obronności państwa - sprawą zajmuje się Służba Kontrwywiadu Wojskowego . W innych przypadkach obowiązek przeprowadzenia procedury należy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego .

Karola Nawrockiego sprawdzała ABW. W grudniu 2024 sam kandydat na prezydenta przekazuje, że trzykrotnie (w 2009, 2014 i 2021) otrzymał klauzulę bezpieczeństwa "ściśle tajne" . Wynika to z wpisu w serwisie X, który Nawrocki opublikował 5 grudnia 2024 roku.

Poszczególne klauzule oznaczają zakres tajności dokumentów, do których dostęp ma sprawdzana przez służby osoba. Od nich też zależy, jak wygląda sama procedura sprawdzająca.

Zakładając, że Nawrocki podał prawdę, informując o dostępie do posiadanych klauzul, to właśnie takie postępowanie powinno być wobec niego przeprowadzone.

Zgodnie z wytycznymi, postępowanie specjalne powinno zakończyć się przed upływem trzech miesięcy. ABW przeprowadza procedurę na wniosek osoby, która jest upoważniona do obsadzenia stanowiska sprawdzanego.

Podstawą przyznania dostępu do informacji niejawnych jest wypełniana przez sprawdzanego ankieta bezpieczeństwa osobowego . Następnie ABW analizuje prawdziwość wpisanych oświadczeń.

Właściwie postępowała z informacjami niejawnymi (jeżeli miała wcześniej do nich dostęp);

Żyje na poziomie wyższym niż wynikałoby to z wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów;

Jeżeli pojawiają się wątpliwości, sprawdzany ma możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień. Natomiast "świadome wprowadzenie ABW w błąd stanowi jednoznaczną podstawę do odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa" - wskazano w informatorze agencji.

Zgodnie z założeniami postępowania sprawdzającego, jeśli Karol Nawrocki miał kontakt ze światem przestępczym, procedura - w teorii - powinna wykazać takie powiązania lub inne nieprawidłowości. Nawrocki poświadczenia dostępu do informacji niejawnych otrzymał.

Bogdan Rymanowski pytał szefa rządu, jak to możliwe, że w takiej sytuacji Nawrocki otrzymał poświadczenia bezpieczeństwa i to w czasie, kiedy nadzór nad ABW sprawował właśnie Tusk. W odpowiedzi premier zasugerował, że "sprawdzanie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne".

O to, czy taki scenariusz jest możliwy, zapytaliśmy byłego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych w latach 2001-2005, generała brygady Marka Dukaczewskiego .

Generał dopuszcza jednak możliwość, że poświadczenia zostały wydane w ramach decyzji politycznej, choć przyznaje, że w 2009 i 2014 roku (w czasie rządów PO) wydaje się to mało prawdopodobne, by dostęp do informacji niejawnych na specjalnych warunkach otrzymał szerzej nieznany pracownik IPN.