Nawrocki pozywa Onet. "Za ten stek kłamstw i nienawiści"

Do doniesień portalu odniósł się kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

Wcześniej do publikacji dotyczącej przeszłości kandydata na prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość odniósł się podczas konferencji prasowej Adam Bielan.

Europoseł PiS stwierdził, że jest to "seria kolejnych plugawych ataków personalnych na Karola Nawrockiego".

Dopytywany przez dziennikarzy o doniesienia mediów polityk PiS stwierdził, że "nic takiego nie miało miejsca". Z kolei Patryk Jaki, również obecny na konferencji wskazał, że jeśli są świadkowie opisywanego procederu, to "niech uwiarygodnią to, co mówią".