"Ja niżej podpisany Karol Nawrocki oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ul. (…), światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym" - wskazano w piśmie.

Przeprowadził się z Gdańska do Warszawy i rzadziej odwiedzał Pomorze. Tymczasem dokument dotyczy nie tylko płacenia rachunków za mieszkanie pana Jerzego, ale też dostarczania żywności i pielęgnowania w chorobie.

"W takim razie Nawrocki powinien zrezygnować z kandydowania " - napisał w mediach społecznościowych Cezary Tomczyk , odnosząc się do ujawnionego pisma. Wcieministrowi obrony wtórowała Agnieszka Pomaska .

"Nawrocki na potrzeby publicznej kariery w 2021, zobowiązuje się do opieki nad starszym mężczyzną (do dostarczania wyżywienia, ubrania, mieszkania, zorganizowania pogrzebu). Teraz, na potrzeby kampanii, deklaruje coś, z czego się wcześniej nie wywiązał" - stwierdziła posłanka PO z Gdańska.

" Moralna ruina . Ten facet nie powinien być prezesem IPN, a co dopiero Prezydentem RP" - dodała Pomaska.

Z kolei Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji pytana w programie "Graffiti" na antenie Polsat News o publikację Interii powiedziała, że "nie będzie bronić Karola Nawrockiego, bo to nie jest jej rola".

Minister edukacji Barbara Nowacka stwierdziła, że ujawnione informacje są "niebywałe" i to "koniec kandydata PiS". “A jeszcze trzy dni temu twierdzili, że żadnego dokumentu o opiece nie było” - dodał wiceminister klimatu Miłosz Motyka z PSL.

- Znowu dziś wypływają kolejne dokumenty. Skąd te dokumenty mogą wypływać. Wiele na to wskazuje, że z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zasugerował wiceprezes PiS.

- Mamy nadzieję, że zarówno koordynator służb specjalnych, jak i szefowie służb wyjaśnią kto miał dostęp do ankiety bezpieczeństwa Karola Nawrockiego i co się z tym wszystkim stało, kiedy doktor Nawrocki przechodził z sukcesem proces dopuszczania do informacji niejawnych - dodał.