Co trzeba wiedzieć przed tą datą? Wyjaśniamy.

Osoby przebywające w dniu wyborów w innym miejscu niż miejsce zameldowania mają możliwość oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju . Aby to było możliwe, należy przed drugą turą:

dokonać tego najpóźniej do 29 maja 2025 roku .

Jeśli już przed pierwszą turą składałeś wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania, to teraz nie trzeba robić tego ponownie. W takiej sytuacji ponownie głosujemy w tym samym miejscu, co podczas pierwszej tury.

Jeśli jednak miejsca głosowania w pierwszej i drugiej turze są inne, konieczne są zaświadczenia o prawie do głosowania. Przy pierwszej turze urzędy posiłkowały się zaświadczeniem o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania, natomiast na drugą turę obowiązuje zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.