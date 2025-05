"Front gaśnicowy". Braun komentuje wyniki wyborów

- To mierzenie i ważenie przed walką, którą szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem, idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych - tak swój wynik w wyborach prezydenckich skomentował Grzegorz Braun. Jak wskazuje sondaż exit poll, kandydat Konfederacji Korony Polskiej może liczyć na 6,2 proc. głosów, co daje mu czwarte miejsce w politycznym wyścigu.