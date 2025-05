Wybory prezydenckie 2025. Wyniki exit poll. Ilu Polaków poszło do urn?

66,8 procent wyborców zdecydowało się oddać głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażu exit poll. Jeśli wynik się potwierdzi, będzie to oznaczało, że więcej Polaków ruszyło do urn niż było to w przypadku pierwszej tury w 2020 roku.