Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Konfederacja ma już swojego kandydata. Od pół roku wiadomo, że to środowisko reprezentuje Sławomir Mentzen . Decyzja Brauna określana jest wewnątrz Konfederacji krótko: to samowolka .

Konfederacja. Grzegorz Braun zostanie wyrzucony

Wybory prezydenckie. "Grzegorz Braun musiał wiedzieć"

- Braun musiał wiedzieć, że tak to się skończy (rozstaniem z Konfederacją - red.). Wybrał własną drogę. Jak sam mówił, dla Korony to będzie taki test poparcia. Nie wiem, na co liczy Braun. My natomiast liczymy na wejście do drugiej tury. Jego decyzja jest w pewnym sensie na rękę partii systemowych. A my chcemy to rozbić - deklaruje Pejo. - Braun ma pełną świadomość konsekwencji swojego ruchu. Poniekąd sam zdecydował o zejściu z tego pokładu - podkreśla nasz rozmówca.