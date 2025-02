Piotr Szumlewicz ogłosił nowy pomysł. Urlop regeneracyjny "dobrą inwestycją"

Za sfinansowanie tego pomysły odpowiadałby Fundusz Pracy. Według kandydata w podatkach, które płacą Polacy zawiera się opłata właśnie na ten fundusz i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - W ostatnich kilkunastu latach te dwa fundusze były niestety wykorzystywane na różne - mówiąc delikatnie - cele nie do końca związane z tym, na co powinny być przeznaczane. Jeżeli więc te dwa fundusze finansowałyby m.in. właśnie ten urlop regeneracyjny, to z całą pewnością byłaby to bardzo dobra inwestycja - zapewniał na antenie.