Afera w PSL. Ludowiec kolejny raz poparł kandydata PiS

Należy do PSL, ale przed wyborami do Senatu poparł kandydata PiS. I to nie pierwszy raz. Tym razem czara goryczy u ludowców się przelała, dlatego ukarali Piotra Walkowskiego juniora, prezesa zarządu gminnego PSL w Ostrowie Wielkopolskim. Został zawieszony w prawach członka partii na pół roku, przez co - jeśli wybory samorządowe faktycznie będą wiosną - nie wystartuje w nich z listy Stronnictwa.