Namysłów. PSL zrywa współpracę z PiS. "To już przeszłość"

- Wniosek o odwołanie starosty powstał jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, więc nie jest to ruch koniunkturalny, wynikający z obecnej sytuacji politycznej. Po prostu koledzy z namysłowskiego PSL doszli do wniosku, że nie sposób współrządzić i brać odpowiedzialność za starostwo w sytuacji, gdy jego szef nie poczuwa się do niej, po wykryciu tak dużej afery w instytucji, nad którą sprawował nadzór - powiedział Oszańca.