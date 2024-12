"Zostaną zdradzeni". Fico pesymistycznie o przyszłości Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Robert Fico: Zostaną zdradzeni przez Zachód

- Ukraina dała się wciągnąć w historię, która nie mogła się dobrze skończyć dla tego kraju . Straci swoje terytorium i nie zostanie zaproszona do NATO - stwierdził.

Słowacki premier sceptycznie odniósł się też do zapowiedzi wkroczenia do Ukrainy zachodnich wojsk, które miałyby zagwarantować jej bezpieczeństwo przed przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z taką propozycją wyszedł Emmanuel Macron, a Wołodymyr Zełenski przyznał, że weźmie ją pod uwagę.