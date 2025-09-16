W skrócie Zełenski oskarża Putina o próbę oszukania Trumpa na rzecz opóźnienia sankcji gospodarczych.

Według prezydenta Ukrainy szczyt na Alasce pomógł Putinowi wyjść z izolacji politycznej.

Zełenski apeluje o szybkie nałożenie szerokich sankcji wobec Rosji i podkreśla, że Putin rozumie tylko język siły.

Zapytany, jak ocenia szczyt przywódców Rosji i USA, do którego doszło w sierpniu na Alasce, Zełenski odpowiedział, że to spotkanie "dało Putinowi bardzo wiele".

- Wierzę, że gdyby było to spotkanie trójstronne (z udziałem Ukrainy - red.), osiągnęlibyśmy wtedy jakieś rezultaty - podkreślił w poniedziałkowym wywiadzie dla brytyjskiej telewizji informacyjnej.

Zełenski stwierdził, że jego zdaniem Putin próbuje oszukać amerykańskiego prezydenta. - On robi wszystko, co w jego mocy, by uniknąć sankcji, by uniemożliwić ich nałożenia przez USA i Trumpa, a jeśli nadal będziemy odwlekać nałożenie sankcji, to Rosjanie będą lepiej przygotowani (do dalszej walki) - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Putin powinien był ponieść porażkę

Zdaniem prezydenta Ukrainy, dzięki spotkaniu na Alasce przywódca Rosji "uciekł od izolacji politycznej".

- Putin powinien był ponieść porażkę w tej wojnie (…), ale zamiast tego otrzymał integrację i zrobił sobie zdjęcia z prezydentem Trumpem - powiedział rozmówca Sky News.

- Był uczestnikiem publicznego dialogu i myślę, że to otwiera Putinowi drzwi do udziału w innych szczytach i formatach, bo tak właśnie jest, widzimy to. (…) Nie sądzę, żeby on zapłacił za to, co robi - oznajmił Zełenski. Dodał, że Putin "powinien zapłacić, po pierwsze, za to, że rozpoczął wojnę, a po drugie, za to, że próbuje znaleźć sposób na wyjście z izolacji".

Ukraina-Rosja. Zełenski: Putin rozumie siłę. To jego język

Według ukraińskiego polityka "bardzo ważne jest, aby nie dawać Putinowi przestrzeni, w przeciwnym razie nie będzie czuł się zmuszony do zakończenia wojny".

- On toczy wojnę, a wszyscy próbują go powstrzymać, wykłócając się z nim, prosząc go o to, a zamiast tego należy użyć siły. (…) On rozumie siłę. To jego język - powiedział Zełenski. W jego opinii, przywódca Rosji "nie zna wielu języków, ale język siły rozumie, podobnie jak rosyjski, swój język ojczysty".

Prezydent Ukrainy zaapelował do krajów europejskich oraz do USA, aby "podjęły pewne kroki, na przykład nałożyły sankcje", ale jak podkreślił, "trzeba to zrobić szybko i na większą skalę" niż dotychczas.

