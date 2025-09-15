Dania odpowiada na zagrożenie dronami. Nowoczesne systemy ochraniały Zełenskiego

Duńska policja jest w posiadaniu co najmniej dwóch samochód, wyposażonych w australijski system umożliwiający unieszkodliwienie dronów. Pojazdów użyto już podczas niedawnych wizyt w kraju prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - przekazała gazeta "Berlingske". Jak czytamy w artykule, "zakup (pojazdów - red.) odzwierciedla rosnące zagrożenie ze strony dronów".

Nowe pojazdy z australijskim systemem antydronowym na wyposażeniu duńskiej policji
  • Dania wprowadza nowe przepisy umożliwiające wojsku neutralizację obcych dronów.
  • Wzrost zagrożenia ze strony dronów znajduje odzwierciedlenie w zakupie specjalistycznych systemów i raportach służb wywiadowczych.
  • Doniesienia o dronach w portach i przypadkach ich użycia przez grupy terrorystyczne budzą obawy o bezpieczeństwo państwa.
Według ustaleń dziennika są to samochody Toyota Hilux z zainstalowanym na dachu systemem DroneSentry-X Mk2, potrafiącym wykrywać, śledzić i zagłuszać drony. Urządzenie australijskiej firmy DroneShield po raz pierwszy zostało zauważone w kolumnie z prezydentem Zełenskim na początku września w Kopenhadze oraz w lipcu w Aarhus.

"Zakup odzwierciedla rosnące zagrożenie ze strony dronów" - podkreślono w artykule. Przypomniano tegoroczny raport duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego FE, w którym eksperci zwrócili uwagę, że "powszechne użycie dronów w rosyjskiej wojnie na Ukrainie zainspirowało grupy terrorystyczne i ich zwolenników".

    "Rosnące zagrożenie ze strony dronów". Dania wprowadza nowe przepisy

    W 2021 r. trzy osoby zostały skazane w Danii na długoletnie kary więzienia w związku z dostarczaniem dronów dla Państwa Islamskiego w Syrii. W maju 2025 r. aresztowano mężczyznę pod zarzutem zakupu bezzałogowca w celu wykorzystania przez terrorystyczny Hamas na cele w Danii lub za granicą.

    W Danii 1 lipca weszły w życie przepisy umożliwiające wojsku "neutralizację" obcych dronów w pobliżu obiektów wojskowych i na poligonach. Ponadto cywilni zarządcy infrastruktury, w tym lotnisk i portów, mają wkrótce uzyskać prawo neutralizacji "obiektów niewspółpracujących". Ustawa jest w trakcie konsultacji.

    Gazeta napisała, że zaobserwowane w styczniu tego roku drony w porcie w Koege pod Kopenhagą, służącemu wojsku duńskiemu do wysyłania transportów na misję NATO na Łotwie, mogły pochodzić z przepływającego rosyjskiego statku pod banderą Liberii - Rostrum Antartica.

