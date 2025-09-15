Ukraina Rosja
"W końcu to powiedział". Media wychwyciły nową wypowiedź Donalda Trumpa

"Prezydent USA w końcu nazwał Rosję agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie" - zwraca uwagę Politico. Słowa Donalda Trumpa paść miały w niedzielę, kiedy mówił o stratach Moskwy i Kijowa. - (...) Po stronie Rosji jest ich więcej, ale kiedy jesteś agresorem, tracisz więcej - wskazał.

  • Donald Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Rosję agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie - zauważa Politico.
  • Prezydent USA wyraził frustrację wobec braku postępów w zakończeniu konfliktu oraz niechęć Władimira Putina do rozmów pokojowych.
  • Trump sugeruje nałożenie sankcji na Rosję, jeśli państwa NATO wspólnie podejmą podobne działania.
W swoim tekście autorzy Politico analizują jedną z najnowszych wypowiedzi prezydenta USA. Uwagę dziennikarzy przykuła niedzielna rozmowa Donalda Trumpa z reporterami.

We fragmencie poświęconym sytuacji na froncie w Ukrainie republikanin powiedział: - W tym tygodniu zginęło osiem tysięcy żołnierzy z obu krajów. Więcej strat jest po stronie Rosji, ale kiedy jesteś agresorem, tracisz więcej - mówił.

Jak czytamy, słowa takie mogą być "kolejnym dowodem na jego zaostrzenie stanowiska wobec Moskwy". "Prezydent USA w końcu nazwał Rosję agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie" - piszą wprost.

Wojna w Ukrainie. Media: Donald Trump w końcu nazwał Rosję agresorem

"Trump wcześniej unikał potępienia Moskwy za inwazję, a w lutym jego administracja zajęła stanowisko podobne do Rosji czy Korei Północnej, odrzucając wniosek ONZ o poparcie integralności terytorialnej Ukrainy i potępienie działań Kremla" - przypomniano.

Podobnie Waszyngton postąpił w przypadku oświadczenia G7, w którym Rosję nazwano agresorem.

    - Powstrzymałem siedem wojen i myślałem, że ta (wojna w Ukrainie - red.) będzie dla mnie łatwa, ale okazała się być trudna (...). Myślę, że to ja muszę mówić. Oni (Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin - red.) się nienawidzą. Nienawidzą się tak bardzo, że nie mogą oddychać - mówił w niedzielę Trump o rosyjskiej inwazji.

    Starania Trumpa nieskuteczne? Brak postępów w rozmowach pokojowych

    Obserwatorzy i analitycy zwracają uwagę, że Donald Trump jest coraz bardziej zirytowany postawą Władimira Putina i brakiem postępów w sprawie doprowadzenia do rozejmu bądź zakończenia wojny.

    Niedawno amerykańskie media oceniały wprost, że "Putin pogrywa z Trumpem". CNN wskazywało, iż "od czasu spotkania na Alasce nie osiągnięto żadnych znaczących postępów w zakończeniu wojny, a incydent w Polsce "stanowił znaczące zaostrzenie konfliktu (...), którego zakończenia bezskutecznie domagał się Trump". Z kolei według "Wall Street Journal" starania USA w dążeniu do pokoju "utknęły w martwym punkcie".

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Krótko po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem ten pierwszy ogłaszał, że wkrótce może dojść do spotkania prezydenta Rosji z przywódcą Ukrainy. W mediach spekulowano nawet o ewentualnym miejscu takiego szczytu.

    W sobotę Trump wystosował list do liderów NATO. "Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, kiedy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i kiedy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji".

