W skrócie Dwóch dowódców korpusów ukraińskiej armii zostało zdymisjonowanych przez gen. Syrskiego z powodu utraty pozycji w przypisanych im rejonach.

Zmiany to efekt przejścia Sił Obronnych Ukrainy na nowy system zarządzania strukturą armii.

Proces reformy dowodzenia rozpoczął się w lutym i zakłada powstanie ok. 20 korpusów, każdy po 15-20 tys. żołnierzy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W swojej publikacji Ukraińska Prawda powołuje się na dwa niezależne źródła w ukraińskiej armii. Jak podkreślono, decyzja gen. Ołeksandra Syrskiego miała zapaść tydzień bądź dwa tygodnie temu.

Zdymisjonowani to dowódca 17. korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy Wołodymyr Silenka oraz dowódca 20. korpusu Maksim Kituhin.

"Jak tłumaczą źródła w ukraińskim Ministerstwie Obrony, decyzje głównodowodzącego są związane z utratą pozycji w rejonach odpowiedzialności korpusów" - przekazała w poniedziałek Ukraińska Prawda.

Ukraina. Zmiany w armii, dowódcy zostali zdymisjonowani

Portal nadmienił, że 17. korpus Sił Zbrojnych Ukrainy stacjonuje w obwodzie zaporoskim, gdzie okupanci zajęli wioskę Kamiańskie oraz część wsi Plawni. Z kolei 20. korpus rozlokowany jest na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego. Końcem sierpnia Rosjanom udało się uzyskać kontrolę nad niewielką częścią regionu dniepropietrowskiego.

"To pierwsze zmiany personalne od czasu przejścia Sił Obronnych na nowy system zarządzania" - dodał portal.

PAP przypomniał, że proces zmian strukturalnych w ukraińskiej armii rozpoczął się w lutym tego roku i ma doprowadzić do "lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla i sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii".

Siły Zbrojne Ukrainy planują utworzenie około 20 korpusów, a każdy z nich ma liczyć ok. 15-20 tys. żołnierzy.

Źródła: Ukraińska Prawda, PAP

"Wydarzenia": Awantura w taksówce. Radna poprosiła o zawieszenie Polsat News