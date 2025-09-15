W skrócie Brytyjskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w reakcji na naruszenie polskiej i natowskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Wielka Brytania i jej sojusznicy w NATO stanowczo potępili działania Rosji, deklarując wsparcie dla Polski, Rumunii i Ukrainy.

Dyplomaci wielu krajów UE oraz NATO wezwali rosyjskich ambasadorów na rozmowy, a Rumunia oskarża Rosję o prowokację i kieruje sprawę do ONZ.

"Znaczące i bezprecedensowe naruszenie polskiej i natowskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w zeszłym tygodniu, a następnie kolejne wtargnięcie do rumuńskiej przestrzeni powietrznej w sobotę było absolutnie niedopuszczalne" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Foreign Office.

Jak podkreślono, "Wielka Brytania jednoczy się z Polską, Rumunią, Ukrainą i naszymi sojusznikami z NATO, bezwarunkowo potępiając te lekkomyślne działania" Rosji.

Brytyjska dyplomacja stwierdziła, że w obliczu fali agresywnych działań ze strony Rosji, "obrona Ukrainy przed agresją (przywódcy Rosji Władimira) Putina staje się kluczowa dla bezpieczeństwa całej Europy, w tym Wielkiej Brytanii".

Rosyjskie drony nad krajami NATO. "Rosja powinna zrozumieć"

Brytyjski resort przypomniał, że w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił wzmocnienie wschodniej flanki, wykorzystując nowe technologie, w tym m.in. broń antydronową. "Reakcja sił NATO pokazuje powagę, z jaką traktowane są działania Rosji" - oceniło brytyjskie MSZ.

W komunikacie napisano, że "Rosja powinna zrozumieć, że jej nieustająca agresja jedynie wzmacnia jedność sojuszników w NATO i determinację do wsparcia Ukrainy, a wszelkie dalsze ataki ponownie spotkają się z odpowiedzią sił". "Rosja musi zakończyć nielegalną wojnę z Ukrainą" - podkreślono.

Wezwanie ambasadora jest uważane za wyraźną formę protestu dyplomatycznego. Wcześniej dyplomatów Federacji Rosyjskiej w swoich krajach wezwały m.in. MSZ Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Estonii, Łotwy i Szwecji.

Rumunia wzywa rosyjskiego ambasadora po incydencie z dronami. "Prowokacja ze strony Kijowa"

Rumunia już w niedzielę zaprotestowała przeciwko sobotniemu wtargnięciu rosyjskiego drona do jej przestrzeni powietrznej podczas ataku wojsk Kremla na sąsiednią Ukrainę. Tego samego dnia ambasador Rosji w Bukareszcie, Władimir Lipajew, został wezwany do siedziby resortu.

Lipajew, cytowany przez agencję AFP, stwierdził, że zarzuty Rumunii, jakoby Rosja była odpowiedzialna za wtargnięcie, są "bezpodstawne". W oświadczeniu ambasady z niedzieli późnym wieczorem stwierdzono: "Wszystkie fakty wskazują na celową prowokację ze strony reżimu w Kijowie" i dodano, że Bukareszt nie odpowiedział "konkretnie i przekonująco" na pytania zadane przez Rosję.

Rumuńskie MSZ zapowiedziało także, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskiego drona.

Prezydenckie dożynki w Warszawie Polsat News Polsat News