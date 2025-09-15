Ukraina Rosja
Wysłannik Trumpa o słabym punkcie Zachodu. "Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

- Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle. Każda epoka ma swoje główne atuty. Kiedyś była to artyleria, następnie lotniskowce, a teraz drony - ocenił w Ukrainie wysłannik Trumpa. Keith Kellogg wskazał na potrzebę pilnej modyfikacji zachodniego sprzętu. - Trzeba oddać należne Ukraińcom, wiele osiągnęli - mówił, wskazując na wiodący w tym zakresie prym Kijów.

Wysłannik Trumpa o rozwoju technologii dronowej. "Jesteśmy w tyle"
Dursun Aydemir / ANADOLU / Gints Ivuskans AFP

W skrócie

  • Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, co zdominowało w ostatnich dniach debatę publiczną.
  • Ukraińcy są uznawani za światowych liderów w technologii dronów, co podkreślił generał Keith Kellogg podczas konferencji YES 2025. - Jesteśmy w tyle - ocenił.
  • Trwa dyskusja o konieczności ulepszenia obrony przeciwko dronom oraz o szkoleniach Polaków przez Ukraińców w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Słowa Keitha Kellogga padły podczas kijowskiej konferencji YES 2025. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o technologiach dronowych. 

Tylko w ostatnich dniach, głównie przez wydarzenia w Polsce, gdzie 10 września rosyjskie drony naruszyły wielokrotnie naszą przestrzeń powietrzną, temat ten zdominował debatę publiczną.

Prócz tego od początku napastniczej wojny Rosji w Ukrainie technologia ta stała się wiodącą na froncie - Rosjanie masowo atakują Ukraińców, posyłając na kraj setki bezzałogowców. Także Ukraińcy wykorzystują ten sprzęt do uderzeń na infrastrukturę energetyczną i wojskową okupanta.

Wojna w Ukrainie. Keith Kellogg o dronach: Zostaliśmy w tyle

Wysłannik Donalda Trumpa stwierdził, że "Ukraińcy są światowymi liderami w technologii dronów". - Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle. Każda epoka ma swoje główne atuty. Kiedyś była to artyleria, następnie lotniskowce, a teraz drony - mówił generał Kellogg.

Zdaniem wojskowego w związku z dynamicznym rozwojem w tym sektorze wiele produkowanych obecnie maszyn wymaga ulepszenia czy modyfikacji pod kątem skutecznej ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi.

    Jak wskazał amerykański generał, wcześniej tak wyraźne zagrożenie z powietrza nie istniało. Obecnie sytuacja jest inna, a drony są w stanie atakować z dowolnego kierunku.

    Kellogg wskazał, że konieczne jest zapewnienie procesu wymiany technologii w tym obszarze.

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    - Trzeba oddać należne Ukraińcom, wiele osiągnęli - mówił wojskowy, których wskazywał, że "był w centrach dowodzenia, widział, jak zorganizowana jest praca". - To poważnie zmienia balans na polu walki - zaznaczył.

    Ukraińcy rozwijają technologię dronową. Kijów oferuje Polsce pomoc

    Przypomnijmy, po naruszeniu przestrzeni przez rosyjskie drony Wołodymyr Zełenski zaproponował Polsce pomoc w kwestii "szkoleń i doświadczeń w zwalczaniu irańskich dronów szturmowych Shahed".

    W niedzielę dla "The Guardian" mówił o tym także wicepremier Radosław Sikorski.

    - To coś, co społeczeństwo i rządy na Zachodzie muszą pilnie uwzględnić w swoim myśleniu (…), że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie odwrotnie - zaznaczył. Dodał, że szkolenia Polaków w praktycznym zwalczaniu dronów mają odbywać się w jednym z ośrodków szkoleniowych NATO w Polsce.

    Źródła: Biełsat, Interia

