Wysłannik Trumpa o słabym punkcie Zachodu. "Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle"
- Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle. Każda epoka ma swoje główne atuty. Kiedyś była to artyleria, następnie lotniskowce, a teraz drony - ocenił w Ukrainie wysłannik Trumpa. Keith Kellogg wskazał na potrzebę pilnej modyfikacji zachodniego sprzętu. - Trzeba oddać należne Ukraińcom, wiele osiągnęli - mówił, wskazując na wiodący w tym zakresie prym Kijów.
W skrócie
- Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, co zdominowało w ostatnich dniach debatę publiczną.
- Ukraińcy są uznawani za światowych liderów w technologii dronów, co podkreślił generał Keith Kellogg podczas konferencji YES 2025. - Jesteśmy w tyle - ocenił.
- Trwa dyskusja o konieczności ulepszenia obrony przeciwko dronom oraz o szkoleniach Polaków przez Ukraińców w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Słowa Keitha Kellogga padły podczas kijowskiej konferencji YES 2025. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o technologiach dronowych.
Tylko w ostatnich dniach, głównie przez wydarzenia w Polsce, gdzie 10 września rosyjskie drony naruszyły wielokrotnie naszą przestrzeń powietrzną, temat ten zdominował debatę publiczną.
Prócz tego od początku napastniczej wojny Rosji w Ukrainie technologia ta stała się wiodącą na froncie - Rosjanie masowo atakują Ukraińców, posyłając na kraj setki bezzałogowców. Także Ukraińcy wykorzystują ten sprzęt do uderzeń na infrastrukturę energetyczną i wojskową okupanta.
Wojna w Ukrainie. Keith Kellogg o dronach: Zostaliśmy w tyle
Wysłannik Donalda Trumpa stwierdził, że "Ukraińcy są światowymi liderami w technologii dronów". - Jesteśmy w tyle, bardzo w tyle. Każda epoka ma swoje główne atuty. Kiedyś była to artyleria, następnie lotniskowce, a teraz drony - mówił generał Kellogg.
Zdaniem wojskowego w związku z dynamicznym rozwojem w tym sektorze wiele produkowanych obecnie maszyn wymaga ulepszenia czy modyfikacji pod kątem skutecznej ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Jak wskazał amerykański generał, wcześniej tak wyraźne zagrożenie z powietrza nie istniało. Obecnie sytuacja jest inna, a drony są w stanie atakować z dowolnego kierunku.
Kellogg wskazał, że konieczne jest zapewnienie procesu wymiany technologii w tym obszarze.
- Trzeba oddać należne Ukraińcom, wiele osiągnęli - mówił wojskowy, których wskazywał, że "był w centrach dowodzenia, widział, jak zorganizowana jest praca". - To poważnie zmienia balans na polu walki - zaznaczył.
Ukraińcy rozwijają technologię dronową. Kijów oferuje Polsce pomoc
Przypomnijmy, po naruszeniu przestrzeni przez rosyjskie drony Wołodymyr Zełenski zaproponował Polsce pomoc w kwestii "szkoleń i doświadczeń w zwalczaniu irańskich dronów szturmowych Shahed".
W niedzielę dla "The Guardian" mówił o tym także wicepremier Radosław Sikorski.
- To coś, co społeczeństwo i rządy na Zachodzie muszą pilnie uwzględnić w swoim myśleniu (…), że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie odwrotnie - zaznaczył. Dodał, że szkolenia Polaków w praktycznym zwalczaniu dronów mają odbywać się w jednym z ośrodków szkoleniowych NATO w Polsce.
Źródła: Biełsat, Interia