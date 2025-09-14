W artykule opublikowanym we francuskim "Le Monde" grupa ekspertów wojskowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego wskazuje pilną potrzebę wdrożenia europejskiego projektu "Skyshield". Ich zdaniem obrona ukraińskiego nieba gwarantuje ochronę całej Europy.

Wojna w Ukrainie. Eksperci z apelem do NATO. "Potrzeba 120 samolotów"

Dziennik podaje, że inicjatywa "Skyshield" została stworzona przez organizację pozarządową Price of Freedom i wspierana jest przez kilkuset europejskich i amerykańskich polityków oraz wysokich rangą oficerów.

"Ta zintegrowana strefa ochrony pozwoliłaby europejskiej koalicji neutralizować rosyjskie pociski i drony nad zachodnim terytorium Ukrainy, jednocześnie chroniąc krytyczną infrastrukturę, elektrownie jądrowe i ludność cywilną w Ukrainie i w Europie. Do realizacji tej misji wystarczyłoby 120 samolotów sojuszniczych" - podaje "Le Monde".

Jak dodaje dziennik, ewentualna interwencja w żadnym wypadku nie stanowiłaby agresji wobec Rosji, gdyż międzynarodowe konwencje dotyczące pomocy humanitarnej, ochrony jądrowej i lotnictwa cywilnego "w pełni uzasadniają takie działania".

Inicjatywa "Skyshield". Eksperci zwracają uwagę na dwie korzyści

Jak czytamy, ochrona zachodniego terytorium Ukrainy pozwoliłaby ukraińskim siłom zbrojnym skoncentrować się na froncie wschodnim, wzmocnić gospodarkę kraju i bezpieczeństwo nuklearne, podnieść morale i umożliwić rozwój ukraińskiej produkcji obronnej.

Według dziennika - w takich okolicznościach - Rosja byłaby też bardziej skłonna do negocjacji zawieszenia broni.

"Jeśli chodzi o ryzyko dla pilotów, jest ono niskie: od 2022 roku Rosja nigdy nie odważyła się wysłać swoich samolotów w przestrzeń powietrzną, która miałby być chroniona przez 'Skyshield'" - czytamy.

Rosyjskie drony nad Polską. Mówią o "punkcie zwrotnym"

Eksperci są przekonani o sukcesie operacji ze względu na skoordynowaną reakcję holenderskich F-35, polskich F-16 i włoskich AWACS-ów w nocy z 9 na 10 września, gdy rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną RP.

"Stanowi zachęcający precedens. Dowodzi ona zdolności Europejczyków do skoordynowanej mobilizacji. Aby systematycznie zapewnić obronę zachodniego nieba nad Ukrainą, brakuje jedynie woli politycznej do podjęcia działań" - pisze "Le Monde".

"Testując naszą obronę, Putin ocenia naszą determinację przed potencjalnymi atakami na kraje bałtyckie lub Mołdawię. Każde wahanie Europejczyka wzmacnia jego przekonanie o bezkarności" - czytamy.

Dziennik podkreśla, że "rosyjska inwazja na Polskę oznacza punkt zwrotny", a "czas wyłącznie defensywnej postawy minął".

"Nadszedł czas na aktywną ochronę. Musimy chronić siebie, chroniąc ukraińską przestrzeń powietrzną. W obliczu powtarzającej się agresji Moskwy naszą odpowiedzią musi być 'Skyshield'" - apeluje dziennik.

