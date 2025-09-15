Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że siły ukraińskie posunęły się naprzód w rejonach przygranicznych północnej części obwodu sumskiego, gdzie wojska rosyjskie od miesięcy próbują zdobyć przyczółek.

- W rejonach przygranicznych obwodu sumskiego odnotowujemy dobre rezultaty - powiedział Zełenski, cytując dowódcę Ołeksandra Syrskiego. - Nasze jednostki kontynuują natarcie w kierunku granicy państwowej Ukrainy - dodał.

Zełenski: Rosjanie ponieśli znaczne straty

Zełenski przekazał, że siły moskiewskie poniosły znaczne straty w obwodach donieckim i charkowskim wzdłuż 1000-kilometrowej linii frontu.

Przywódca Ukrainy zabrał również głos na temat sytuacji w obwodzie dniepropietrowskim tydzień po tym, jak Kreml ogłosił zdobycie kilkunastu wsi w tym regionie. Uważa on, że mówienie o rosyjskich zdobyczach na tym terenie jest bezpodstawne.

Wojska rosyjskie prowadzą natomiast powolne natarcie we wschodniej części kraju (Donbas), niemal codziennie pojawiają się informacje o zdobytych terenach.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie szturmują obwód sumski

Od czasu wyparcia wojsk ukraińskich z rosyjskiego obwodu kurskiego na początku tego roku, rosyjskie wojska próbują utworzyć w obwodzie sumskim kilkudziesięciokilometrową strefę po ukraińskiej stronę granicy, którą Kreml nazywa buforową. Rosja regularnie ostrzeliwuje większe miasta, w tym Sumy.

Zełenski powiedział, że siły rosyjskie poniosły znaczne straty w pobliżu Kupiańska, obszaru w północno-wschodnim obwodzie charkowskim, pod ciągłą presją rosyjską od miesięcy.

- Kontynuujemy działania na kierunku Dobropola - powiedział, odnosząc się do miasta w pobliżu Pokrowska, jednego z głównych punktów długotrwałej ofensywy rosyjskiej przez obwód doniecki. - Ważne jest, aby nasi żołnierze odpierali rosyjskie ataki - dodał.

Wyznaczony przez Rosję szef części obwodu donieckiego znajdującego się pod kontrolą Moskwy, Denis Puszylin, powiedział w opublikowanym w internecie nagraniu wideo, że siły rosyjskie nacierają w pobliżu wsi wokół Pokrowska.

Na zachodzie gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin, poinformował na Telegramie, że dwie osoby zginęły w ostrzałach i atakach dronów w różnych częściach regionu.

Źródło: Reuters

