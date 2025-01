Ukraińcy schwytali północnokoreańskich żołnierzy. "Świat musi wiedzieć"

Siły ukraińskie schwytały dwóch północnokoreańskich żołnierzy walczących u boku rosyjskich bojowników w obwodzie kurskim. Wołodymyr Zełenski przekazał, że jeńców przewieziono do Kijowa, gdzie udzielana jest im opieka medyczna. "Poleciłem SBU, aby zapewniła dziennikarzom dostęp do więźniów. Świat musi wiedzieć, co się dzieje" - podkreślił prezydent. Sama Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaznacza, że są to "niepodważalne dowody na udział Korei Północnej w wojnie".