- Korea Północna odnosi znaczne korzyści z otrzymywania rosyjskiego sprzętu wojskowego, technologii i doświadczenia, co czyni ją bardziej przygotowaną do prowadzenia wojny ze swoimi sąsiadami (Koreą Południową - red.) - przestrzegła dyplomatka na posiedzeniu RB ONZ dotyczącym poniedziałkowych testów balistycznych Pjongjangu.

Wojna w Ukrainie. USA ostrzegają: Korea Płn. odnosi znaczne korzyści

Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych podkreśliła, że reżim Kim Dzong Una "z pewnością będzie chciał wykorzystać te korzyści do promowania sprzedaży broni i kontraktów na szkolenia wojskowe na całym świecie".

- Kiedy liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej w Strefie Gazy przekroczyła 45 tysięcy osób, Stany Zjednoczone usprawiedliwiały nikczemne i masowe mordy Izraela, przedstawiając je jako prawo do samoobrony. Tymczasem te same Stany Zjednoczone kwestionują prawo do samoobrony przysługujące KRLD - powiedział przedstawiciel Korei Północnej podczas obrad.