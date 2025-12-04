W skrócie Rosja przeprowadziła ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu dla ponad 100 tys. osób.

Braki energii wystąpiły w obwodach odeskim, donieckim i dniepropietrowskim, a w Chersoniu tysiące mieszkańców pozostały bez ogrzewania.

Ukraińska obrona zestrzeliła większość rosyjskich dronów, lecz szkody w infrastrukturze są poważne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińska firma energetyczna DTEK poinformowała w czwartek, że Rosjanie zaatakowali w nocy należącą do niej infrastrukturę na południu obwodu odeskiego. W wyniku ataku niemal 52 tys. odbiorców nie ma dostępu do prądu.

Ukraińskie Ministerstwo Energetyki przekazało, że przerwy w dostawach prądu odnotowano również w obwodach donieckim i dnipropietrowskim. W tym pierwszym energii pozbawionych zostało ponad 60 tys. osób, a w tym drugim 1600 osób.

"W związku z wrogimi atakami w nocy na infrastrukturę energetyczną, konsumenci w obwodach donieckim, odeskim i dnipropietrowskim nie mają prądu. Tam, gdzie sytuacja bezpieczeństwa na to pozwala trwają już naprawy. Pracownicy robią wszystko co w ich mocy, by jak najszybciej przywrócić elektryczność wszystkim konsumentom" - przekazał państwowy dostawca prądu NEC Ukrenergo.

Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię. Mieszkańcy bez ogrzewania

W wyniku rosyjskich ataków zniszczeniu uległa również elektrociepłownia w Chersoniu. Szef władz wojskowych obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin przekazał, że ogrzewania nie ma ponad 40,5 tys. odbiorców w 470 budynkach.

"Całkowicie cywilny obiekt, który zapewniał mieszkańcom ciepło, uległ poważnym zniszczeniom: uszkodzone są pomieszczenia i wyposażenie elektrowni. Terroryści po raz kolejny walczą przeciwko ludności cywilnej. W związku z tym praca elektrociepłowni została wstrzymana" - przekazał Prokudin.

Zapewnił, że władze rozważają alternatywne źródła dostaw ciepła do domów, które dotąd otrzymywały je z elektrociepłowni. Równolegle prowadzone są rozmowy z partnerami, aby zapewnić mieszkańcom Chersonia elektryczne grzejniki i inne urządzenia grzewcze - dodał.

Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że w nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojsko zaatakowało Ukrainę dwiema rakietami balistycznymi i 138 dronami. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 114 rosyjskich bezzałogowców typu Shahed, Geran i innych typów na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia pocisków balistycznych oraz 24 dronów w 14 lokalizacjach.

Sejm odrzuci weto prezydenta do ustawy łańcuchowej? Tomczyk w ''Graffiti'': Nie wykluczałbym tego Polsat News Polsat News