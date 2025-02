Zełenski z kolei miał nie wyrazić zgody na podpisanie dokumentu , twierdząc, że musi go dokładnie przejrzeć i skonsultować się w tej sprawie z innymi ukraińskimi decydentami. Ponadto, ukraiński przywódca uważa, że umowa nie gwarantuje ochrony interesów jego kraju.

"Ukraiński przywódca powiedział wówczas, że on i jego zespół 'zrobią wszystko, aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dokumentu' przed przybyciem do Monachium" - podano. Jak wiadomo, w piątek Zełenski spotkał się na marginesie monachijskiej konferencji z wiceprezydentem J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Marco Rubio .

Donald Trump wyciąga ręce po ukraińskie metale ziem rzadkich

W ostatnich miesiącach prezydent Donald Trump wyraził zainteresowanie zawarciem umowy z Ukrainą, która zapewniłaby Stanom Zjednoczonym znaczny dostęp do metali ziem rzadkich wykorzystywanych do wytwarzania różnorodnych produktów technologicznych.

W niedawnym wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że chce, aby Stany Zjednoczone zakupiły ukraińskie minerały ziem rzadkich o wartości 500 miliardów dolarów i zasygnalizował, że Kijów "w zasadzie się na to zgodził".

Amerykańskie wojska w Ukrainie. Kijów pozbawiony nadziei?

Sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział w tym tygodniu, że wojska amerykańskie nie zostaną rozmieszczone w Ukrainie w ramach jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju. Z kolei Vance stwierdził w czwartkowej rozmowie z "The Wall Street Journal", że wysłanie wojsk na Ukrainę przez USA "zostanie rozważone" , jeśli Rosja nie będzie negocjować porozumienia pokojowego w dobrej wierze.

Trump od początku ma krytyczne stanowisko co do wielkości amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. W trakcie ubiegłorocznej kampanii otwarcie zaatakował Zełenskiego, nazywając go "największym sprzedawcą wszechczasów".